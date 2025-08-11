Incidente stradale, morta una bambina di 2 anni

Un incidente stradale è avvenuto lungo la statale 514 Ragusa – Catania, in territorio di Licodia Eubea, nei pressi dello svincolo Grammichele – Caltagirone. Per cause da accertare si sono scontrati frontalmente un minivan e un’automobile con a bordo una famiglia di Comiso, una bambina di 2 anni e i genitori. La bambina è morta. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. I genitori, entrambi in gravi condizioni, sono stati ricoverati negli ospedali di Caltagirone e Catania. I tre occupanti del minivan hanno subito ferite non gravi. Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia stradale di Ragusa.
Notizie correlate
-
“Un miliardo in due anni da manovre aggiuntive” (video)Condividi Visualizzazioni 113 Le variazioni di bilancio approvate, il presidente della Regione Schifani: “Un miliardo in...
-
Regione promossa sul Fondo sociale europeoCondividi Visualizzazioni 113 La Regione ha superato l’obiettivo di spesa del Programma operativo del Fondo sociale...
-
A fuoco alberi di ulivo e mandorleCondividi Visualizzazioni 333 Circa trenta alberi di ulivo e di mandorlo sono stati divorati dalle fiamme...