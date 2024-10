Incidente stradale: morta carbonizzata una infermiera di 40 anni

Condividi

In provincia di Palermo, a Villagrazia di Carini, un incidente stradale in via Mattarella ha provocato la morte di una infermiera di 40 anni, Francesca Sicurella. Come Carabinieri e Vigili urbani hanno ricostruito tramite i video delle telecamere di sorveglianza nella zona, l’automobile della donna si è ribaltata e si è schiantata contro un muro. E’ divampato un incendio. Lei, probabilmente perché priva di sensi, non è uscita dall’abitacolo, ed è morta carbonizzata. Francesca Sicurella lavorava all’ospedale Civico di Palermo, e risiedeva nel centro città. Sposata e madre di due bambini. Tra i tanti messaggi di cordoglio vi sono quelli dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Palermo, e dei colleghi dell’ospedale Civico.