Incidente stradale, investito e ucciso un pedone

Incidente mortale a Gela. Un pedone, Giovanni Martines, 66 anni, intento ad attraversare la strada in via Venezia, è stato travolto e ucciso da una Jeep. Il conducente, un uomo di 77 anni, non si sarebbe accorto della sua presenza. L’impatto è stato fatale e l’uomo è deceduto sul colpo. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno constatato il decesso. Indagini sono in corso su quanto accaduto da parte dei Carabinieri, intervenuti nel luogo del sinistro per i rilievi di rito.