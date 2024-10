Incidente stradale, due morti

Condividi

Visualizzazioni 183

Un incidente stradale ha provocato due morti in territorio di Paternò, lungo la strada statale 284 Sud Occidentale Etnea, in prossimità del bivio per Scalilli. Le vittime sono un 41enne di Motta Camastra, in provincia di Messina, alla guida di un mezzo pesante, ed un 80enne di Paternò alla guida di un’automobile Opel. I due per cause in corso di accertamento si sono scontrati. I due mezzi si sono incendiati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Paternò e Adrano e la polizia locale. Indagini in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.