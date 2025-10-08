Incidente stradale a Villaseta, grave un quarantenne 

Condividi

Visualizzazioni 227

Un brutto incidente stradale si è verificato questa sera nel quartiere di Villaseta, nella periferia di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter Liberty e una Fiat Multipla. L’impatto è avvenuto frontalmente nei pressi del vecchio centro commerciale.

Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un quarantenne agrigentino. L’uomo è stato immediatamente trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio in gravi condizioni. È in codice rosso.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 ed i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile. I militari dell’Arma si occupano dei rilievi per ricostruire con esattezza quanto accaduto.