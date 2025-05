Incidente Sciacca, fratture mons. Alessandro Damiano. Condizioni non gravi

Condividi

Resta sotto osservazione ma le sue condizioni non destano preoccupazione

Le condizioni dell’Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, coinvolto ieri pomeriggio in un incidente stradale lungo la statale 115, mentre era alla guida della sua auto per raggiungere un centro dell’arcidiocesi dove avrebbe dovuto partecipare ad una manifestazione, non destano preoccupazione. Nell’incidente ha riportato fratture e costole incrinate che hanno determinato il suo ricovero. E’ comunque stato sempre lucido durante gli accertamenti eseguiti all’ospedale Giovanni Paolo Ii di Sciacca. Nell’incidente sono state coinvolte altre tre auto. Fra i feriti il più grave è un bambino, trasportato in elisoccorso a Palermo.