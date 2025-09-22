Incidente Rizzo Zangali: un indagato per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale un uomo di 33 anni di Porto Empedocle. Si tratta di colui che sabato scorso, alla guida di un’Audi, lungo la strada provinciale 118 appena fuori la galleria Spinasanta, ha investito un’automobile Fiat 600 in sosta sul ciglio della strada, provocando la morte del conducente, Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, e il ferimento della moglie, ancora ricoverata in ospedale. L’empedoclino, come secondo prassi, è stato sottoposto, con esito negativo, agli esami tossicologici. Gli è stato sequestrato il telefono cellulare. Lo assiste l’avvocato Luigi Troja.
