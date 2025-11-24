Incidente racalmutese: denunciato il “pirata della strada”

A Campobello di Licata i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 47 anni per lesioni stradali gravi e omissione di soccorso. Si tratterebbe di colui che sabato scorso, lungo la strada statale 123, nei pressi di Campobello di Licata, ha travolto in auto un uomo di 45 anni originario di Racalmuto. Non ha prestato soccorso e ha proseguito la corsa. Il ferito è tuttora ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Palermo. E’ stata sequestrata l’auto dell’investitore, un’Alfa Romeo 159. Gli è stata ritirata la patente di guida.
