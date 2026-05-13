Incidente, morto un sedicenne, espiantati gli organi

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A Palermo lo scorso giovedì un incidente stradale a Brancaccio ha provocato il grave ferimento di un ragazzo di 16 anni che, per cause da accertare con esattezza, in sella al suo scooter, intorno alle ore 23 si è scontrato ad un incrocio con un mezzo pesante utilizzato per la raccolta dei rifiuti. Il sedicenne è poi deceduto in ospedale, al “Buccheri La Ferla”. E’ stata accertata la morte cerebrale e sono stati espiantati gli organi con il generoso e meritorio consenso della famiglia.