Incidente, morto un rinomato chef

Incidente mortale a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. E’ morto lo chef Davide Di Corato, 64 anni, torinese d’origine, anche giornalista eno-gastronomico, occupato nel settore di comunicazione a livello nazionale. E’ stato titolare di un agriturismo in contrada Poggio Gallo. Nella sua proprietà è stato travolto da un carico di pannelli fotovoltaici in fase di scarico da un camion. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità.
