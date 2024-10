Incidente, morto un operaio forestale di 61 anni

Condividi

Visualizzazioni 173

Un operaio della Forestale, Sebastiano Calà Campana, 61 anni, è morto e altri due hanno subito ferite a seguito di incidente stradale avvenuto in via Roma, a Tortorici, Comune dei Nebrodi in provincia di Messina. I tre sono stati a bordo di un fuoristrada di servizio che, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un viadotto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Il cordoglio di Schifani: “Esprimo il mio profondo dolore e la più sentita vicinanza alla famiglia dell’operaio forestale che ha perso tragicamente la vita. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una tragedia sul lavoro che colpisce chi, ogni giorno, si adopera per la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale, spesso affrontando condizioni difficili e rischi elevati”.