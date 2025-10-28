Incidente, morto un ciclista di 56 anni

Condividi

A Messina in ospedale è morto Francesco Vita, il ciclista di 56 anni coinvolto ieri mattina in un gravissimo incidente in Via Adolfo Celi. Per cause da accertare, lui si è scontrato con un camion impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario ed è stato trasferito in gravissime condizioni al Policlinico dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico rivelatosi inutile.