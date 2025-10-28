Incidente, morto un ciclista di 56 anni

A Messina in ospedale è morto Francesco Vita, il ciclista di 56 anni coinvolto ieri mattina in un gravissimo incidente in Via Adolfo Celi. Per cause da accertare, lui si è scontrato con un camion impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario ed è stato trasferito in gravissime condizioni al Policlinico dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico rivelatosi inutile.
Notizie correlate
-
L’imprenditore di Licata, Angelo Stracuzzi, rinviato a giudizioCondividi Visualizzazioni 158 Lo scorso 7 agosto ad Hammamet in Tunisia la Guardia di Finanza di...
-
Maxi sequestro di hashish in mareCondividi Visualizzazioni 145 La Squadra mobile di Trapani e la Guardia di Finanza di Palermo in...
-
“Energia, squadra e territorio”, EgoGreen abbraccia la Pallavolo AragonaCondividi Visualizzazioni 222 “Siamo orgogliosi di sostenere la Pallavolo Aragona SSD Sporting Club Maccalube, che quest’anno...