Incidente, morto un cacciatore di 77 anni

Condividi

Visualizzazioni 121

In provincia di Siracusa, a Priolo, un cacciatore di 77 è morto vittima di un incidente durante una battuta di caccia. Secondo i primi accertamenti ad opera della Polizia si tratterebbe di un incidente autonomo, non causato dal proiettile di un altro fucile. L’arma gli sarà sfuggita al momento dell’esplosione. Non è esclusa l’ipotesi del suicidio. Le indagini sono in corso al fine di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.