Incidente, morto dopo un mese di agonia

A Messina, all’ospedale Papardo, dopo un mese di agonia è morto Antonino Niosi, 17 anni, di Torregrotta, gravemente ferito in un incidente in moto avvenuto lungo la strada statale 113 di Monforte Marina lo scorso primo luglio. Il ragazzo è stato prima trasportato all’ospedale Fogliani di Milazzo. E poi, a fronte delle sue condizioni, trasferito al Papardo dove lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico per tentare di rimediare ad una emorragia cerebrale.