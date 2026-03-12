Incidente mortale Vigna a Canicattì: un indagato per omicidio stradale

Condividi

Lo scorso venerdì 6 marzo a Canicattì, lungo la strada statale 122 a nord della città, un incidente stradale ha provocato la morte di un pensionato di 76 anni, Vincenzo Vigna, originario di Mussomeli e residente a Canicattì. Lui, alla guida di un Suv, si è scontrato con un furgone. Ebbene adesso la Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di omicidio stradale, l’uomo, di 45 anni, alla guida del furgone. Sarebbe risultato positivo all’alcol test.