Incidente mortale, ventenne speronato

A Messina un incidente stradale ha provocato la morte di Danilo Rando, 20 anni. Lui, alla guida del suo scooter, è stato speronato da un’automobile ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Constatata la morte cerebrale sono stati donati gli organi. Il conducente dell’auto che lo ha investito, uno studente ventenne, non ha interrotto la marcia per prestare soccorso, e si è allontanato Poi dopo poche ore si è presentato alla Polizia municipale, già sulle sue tracce.