Incidente mortale tra Menfi e Santa Margherita di Belice: muore una donna

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada che collega Menfi a Santa Margherita di Belice, in contrada Feudotto.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot guidata da una donna originaria di Santa Margherita di Belice è uscita di strada mentre percorreva un tratto rettilineo, finendo in un fossato adiacente alla carreggiata. L’impatto è stato fatale: la donna è deceduta sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, oltre ai carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.