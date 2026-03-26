Incidente mortale sulla statale verso Castelvetrano: perde la vita un ex vigile urbano di Sciacca

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Tragedia lungo la statale in direzione Castelvetrano, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita in seguito a un violento incidente stradale. La vittima è Mario Fasulo, ex vigile urbano molto conosciuto nella comunità di Sciacca.

Secondo una prima ricostruzione, Fasulo era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo dalla carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso subito critiche le sue condizioni.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 con due ambulanze. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. Era stato anche valutato l’intervento dell’elisoccorso per un eventuale trasferimento in una struttura specializzata, ma il quadro clinico è apparso da subito estremamente grave.

Nonostante gli sforzi del personale medico, Fasulo è deceduto poco dopo il ricovero.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale, impegnata a chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.