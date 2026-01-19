Incidente mortale sulla statale Palermo–Sciacca: muore un 38enne

Condividi

Ancora sangue sulla statale Palermo–Sciacca, teatro dell’ennesimo grave incidente stradale. Lo scontro si è verificato nei pressi dello svincolo per San Giuseppe Jato, dove due auto, una Fiat 500 e una Nissan Micra, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Il bilancio è tragico: ha perso la vita Giovanni Schirò, 38 anni, originario di Piana degli Albanesi. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento dei soccorsi.

Nell’impatto è rimasto ferito anche il conducente della Fiat 500, un uomo di 42 anni, che è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale di Partinico. Le sue condizioni, seppur serie, non desterebbero preoccupazioni: non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. La circolazione ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

La statale Palermo–Sciacca si conferma purtroppo una delle arterie più pericolose del territorio, spesso teatro di incidenti anche mortali