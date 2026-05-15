Incidente mortale sulla Statale 115 a Sciacca: la Procura apre una inchiesta

Condividi

Visualizzazioni 154

Nel tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Sciacca, lungo la strada statale 115, in contrada San Giorgio a perdere la vita sono stati due sposini statunitensi, Luke Allen Lionbarger ed Elisabeth Graham Hannah.

I due, a bordo di uno scooter, si sono scontrati frontalmente con un’Audi Q5 sulla quale si trovavano un uomo di 50 anni e la figlia di 22 anni, entrambi residenti a Menfi.

Padre e figlia sono stati trasportati in ospedale e restano ricoverati sotto osservazione. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita.

Sul drammatico episodio indaga ora la Procura di Sciacca, che ha aperto un’inchiesta per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.