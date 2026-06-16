Incidente mortale sulla SS115, la Procura verifica l’uso del cellulare da parte dell’automobilista indagato

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Proseguono le indagini della Procura di Gela per fare piena luce sul drammatico incidente stradale costato la vita a Giovanni Candiano, il motociclista di 34 anni deceduto lo scorso 31 maggio lungo la strada statale 115, nel tratto che collega Licata e Gela.

Nell’ambito dell’inchiesta per omicidio stradale, il pubblico ministero Federico Cozzo ha disposto un accertamento tecnico finalizzato a verificare se il conducente dell’auto coinvolta stesse utilizzando il telefono cellulare negli istanti precedenti all’impatto. Nella mattinata odierna è stato nominato il consulente incaricato dell’analisi, che dovrà presentare una relazione dettagliata entro trenta giorni.

L’attività investigativa non si fermerà a questo esame. Il prossimo 2 luglio, infatti, sarà conferito un ulteriore incarico a un esperto che avrà il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Nei giorni scorsi la Procura aveva già iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’autovettura coinvolta nell’incidente, un uomo residente a Licata, assistito dall’avvocato Santo Lucia.

La morte di Giovanni Candiano ha profondamente colpito la comunità di Pozzallo, città dove era nato e cresciuto. Molto conosciuto nell’ambiente motociclistico, ricopriva il ruolo di vicepresidente del T-Max Club. Quel giorno aveva partecipato a un’uscita in moto insieme ad altri appassionati del gruppo per trascorrere alcune ore di svago, ma la giornata si è trasformata in tragedia.

Candiano avrebbe compiuto 35 anni il prossimo luglio. Lascia la moglie e una bambina nata da pochi mesi.