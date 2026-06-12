Incidente mortale sulla SS115, indagato l’automobilista coinvolto nello schianto costato la vita a Giovanni Candiano

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Proseguono le indagini sulla tragedia stradale avvenuta lo scorso 31 maggio lungo la strada statale 115, nel tratto tra Licata e Gela, dove ha perso la vita il motociclista Giovanni Candiano, 34 anni. La Procura di Gela ha iscritto nel registro degli indagati il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, un atto dovuto che consentirà di svolgere tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti.

L’automobilista, residente a Licata, è assistito dall’avvocato Santo Lucia. Nella giornata di lunedì sono previsti gli accertamenti tecnici irripetibili disposti dall’autorità giudiziaria nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura gelese.

La notizia ha riacceso il dolore per la scomparsa di Giovanni Candiano, che avrebbe compiuto 35 anni il prossimo luglio. Originario di Pozzallo, era molto conosciuto nella comunità locale e ricopriva il ruolo di vicepresidente del T-Max Club.

Il giorno dell’incidente il giovane stava partecipando a un’uscita in moto insieme ad altri membri del club quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato il violento impatto con l’autovettura.

Candiano lascia la moglie e una bambina nata da pochi mesi. La sua morte ha profondamente colpito amici, familiari e l’intera comunità di Pozzallo, che continua a stringersi attorno ai suoi cari in attesa che le indagini facciano piena luce sulla vicenda.