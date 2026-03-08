Incidente mortale sulla SS113, perde la vita 33enne

Condividi

Tragedia nella notte lungo la Strada Statale 113, in località Timpazzi, nel territorio di Messina. Un violento incidente stradale è costato la vita a Giorgio Pagano, 33 anni, originario del capoluogo peloritano.

Il giovane viaggiava sul sedile lato passeggero di una BMW guidata da un amico quando, per cause ancora in fase di accertamento, l’auto è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. L’impatto è stato estremamente violento e per il 33enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale, la vettura con a bordo i due ragazzi stava percorrendo la statale quando da una strada laterale sarebbe sopraggiunta un’altra auto che stava per immettersi sulla SS113. In quel momento il conducente della BMW avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori carreggiata.

L’auto, dopo aver divelto un tratto di guardrail, ha terminato la propria corsa contro uno degli alberi che costeggiano la strada. Il conducente della BMW è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario giunto sul posto. Illeso, invece, il guidatore dell’altro veicolo coinvolto nella dinamica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi necessari e ricostruire con precisione quanto accaduto. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata si sono registrati rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato della statale.

Intanto il sindaco di Messina, Federico Basile, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa del giovane concittadino. In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia della vittima è stato inoltre annunciato l’annullamento del tour previsto per l’8 marzo.