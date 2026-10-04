Incidente mortale sulla A20, scooterista perde la vita vicino allo svincolo di Falcone

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Tragedia questa mattina lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo. Un uomo di 38 anni, Francesco Nicolosi, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto al chilometro 57+700, in direzione Palermo, nei pressi dello svincolo di Falcone.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, il 38enne era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Al momento non viene esclusa l’ipotesi di un incidente autonomo, ma gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per verificare se possano essere stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica, oltre che nella gestione della viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, il traffico in direzione Palermo procede su una sola corsia, con rallentamenti.

La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente è ancora in corso.