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Tragico incidente stradale sull’autostrada Palermo-Catania, dove un violento scontro tra due automobili è costato la vita a Massimo Vitale, 50 anni, originario di Caltanissetta.

L’incidente si è verificato al chilometro 139,500, nel territorio di Agira, in provincia di Enna. Per cause ancora in fase di accertamento, due vetture sono rimaste coinvolte nello schianto. Ad avere la peggio è stato Vitale, che si trovava alla guida di una delle automobili. Per lui non c’è stato nulla da fare.

La conducente dell’altra vettura è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all’ospedale di Enna.

A seguito dell’incidente, il tratto autostradale in direzione Palermo è stato temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione è stata deviata con uscita obbligatoria allo svincolo di Agira e successivo rientro a Dittaino.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, impegnati nei soccorsi, nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità.