Incidente mortale sul lavoro

Condividi

Visualizzazioni 145

A Monreale, in provincia di Palermo, un incidente sul lavoro ha provocato la morte di Antonio Alongi, 55 anni, operaio edile, a lavoro sul tetto di una villetta in via Regione Siciliana. Lui, intento a rimuovere alcune lamiere, ha perso l’equilibrio, precipitando da circa tre metri. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimarlo. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri e dal personale del dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria di Palermo. Una prima ispezione cadaverica è stata eseguita sul posto dal medico legale, poi la salma dell’operaio è stata trasferita all’Istituto di medicina del Policlinico, dove sarà eseguita l’autopsia.