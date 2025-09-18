Incidente mortale, si ipotizza l’omicidio stradale

Condividi

La Procura di Catania ha avviato un’inchiesta a seguito della morte di Silvia Gulisano, 29 anni, impiegata all’Azienda sanitaria, deceduta vittima di un incidente stradale sulla circonvallazione di Catania. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e disporrà l’autopsia. La polizia locale è impegnata nelle indagini. Si ipotizza che vi sia stato un altro veicolo coinvolto e potrebbe trattarsi di reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo scooter guidato dalla 29enne è stato trovato a terra in viale Marco Polo, e la donna a poca distanza dal mezzo. Soccorsa da personale del 118, è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale Cannizzaro a causa di un grave trauma cranico.