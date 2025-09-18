Incidente mortale, si ipotizza l’omicidio stradale

La Procura di Catania ha avviato un’inchiesta a seguito della morte di Silvia Gulisano, 29 anni, impiegata all’Azienda sanitaria, deceduta vittima di un incidente stradale sulla circonvallazione di Catania. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e disporrà l’autopsia. La polizia locale è impegnata nelle indagini. Si ipotizza che vi sia stato un altro veicolo coinvolto e potrebbe trattarsi di reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo scooter guidato dalla 29enne è stato trovato a terra in viale Marco Polo, e la donna a poca distanza dal mezzo. Soccorsa da personale del 118, è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale Cannizzaro a causa di un grave trauma cranico.
Notizie correlate
-
Cgil: “Fermare il genocidio in atto a Gaza”Condividi Visualizzazioni 75 La CGIL di Agrigento, con il suo Segretario Generale Alfonso Buscemi, chiama a...
-
Un tecnico indagherà sull’incidente Messina a Porto EmpedocleCondividi Visualizzazioni 134 Martedì prossimo la Procura di Agrigento incaricherà un tecnico per ricostruire la dinamica...
-
No alla terza irrigazione di soccorso nel RibereseCondividi Visualizzazioni 165 La Regione ha negato la terza irrigazione di soccorso invocata da 12 sindaci...