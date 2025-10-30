Incidente mortale Scacciaferro: otto indagati

Condividi

Lo scorso 17 giugno un operaio di 26 anni, Samuel Scacciaferro, di Caccamo, in provincia di Palermo, dipendente di un’azienda specializzata, è morto folgorato intento a lavorare nell’installazione di un impianto fotovoltaico in contrada Genovese tra Menfi e Santa Margherita Belice, in provincia di Agrigento. Scacciaferro è stato subito soccorso. I tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati vani. Ebbene adesso la Procura di Sciacca ha iscritto nel registro degli indagati otto persone, tra responsabili e rappresentanti delle società coinvolte nei lavori sugli impianti fotovoltaici, di Campobasso, Mazara del Vallo, Palermo, Sciacca e San Giovanni Gemini. L’ipotesi di reato formulata è di omicidio colposo determinato dalla presunta inosservanza delle misure di sicurezza in ambito lavorativo.