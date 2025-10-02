“Incidente mortale Iannuzzo”: individuato il conducente dell’auto

Condividi

I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno individuato il conducente dell’automobile Fiat 500 che a tarda sera di lunedì scorso a Canicattì nei pressi della villa comunale ha travolto uno scooter provocando la morte di Mattia Iannuzzo, 15 anni. L’automobilista non ha prestato soccorso. Poche ore dopo i tre occupanti dell’auto si sono presentati in commissariato ma nessuno ha ammesso di essere stato alla guida. I tre, tra i 19 e i 25 anni, sono indagati di omissione di soccorso. Per il conducente si prospetta la contestazione di omicidio stradale. La salma di Iannuzzo è custodita in ospedale. Quando sarà dissequestrata dall’autorità giudiziaria, sarà restituita alla famiglia per i funerali. Il sindaco Corbo ha annunciato il lutto cittadino.