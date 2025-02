Incidente mortale al Giro d’Italia ad Agrigento, imputato condannato con sentenza definitiva

Condividi

Visualizzazioni 129

La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e ha confermato, rendendola definitiva, la sentenza di condanna a 2 anni e 9 mesi di carcere a carico di Gaetano Agozzino, 75 anni, commercialista in pensione di Agrigento, imputato di omicidio stradale e resistenza a pubblico ufficiale. Il 9 maggio del 2018, lungo la strada statale 640 nei pressi del bivio per Maddalusa, nonostante divieti e transenne montate in occasione del transito ad Agrigento del Giro d’Italia, e nonostante il no opposto da alcuni operatori dell’Anas, spostò le transenne, guidò la sua automobile lungo la 640, investì e provocò la morte di Leonardo D’Amico, 48 anni, di Sambuca di Sicilia, alla guida di una motocicletta, componente della carovana del giro d’Italia.