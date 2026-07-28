Incidente mortale a Ribera: perde il controllo della moto e muore 66enne, Dominic Tortorici; era rientrato dagli Usa

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Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 66 anni nelle prime ore della mattinata a Ribera. La vittima è Dominic Tortorici, riberese emigrato da tempo negli Stati Uniti e recentemente tornato nella sua città d’origine.

Il dramma si è consumato lungo via Imbornone, dove il sessantaseienne stava percorrendo la strada in sella alla propria motocicletta. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato devastante. Nonostante indossasse il casco protettivo, Tortorici ha riportato un gravissimo trauma cranico che si è rivelato fatale. Inutili i tentativi di soccorso: i sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Ribera, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno provocato la perdita di controllo della motocicletta.

Dominic Tortorici viveva da anni negli Stati Uniti, ma aveva deciso di rientrare a Ribera per dare nuova vita a uno storico locale della costa agrigentina. Il suo obiettivo era infatti quello di riaprire il “Calipso In” di Torre Macauda, una discoteca che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento del divertimento estivo.

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando profondo cordoglio tra quanti lo conoscevano e ricordavano con affetto. Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente.