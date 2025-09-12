Incidente mortale a Porto Empedocle: indagato l’automobilista

Condividi

La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, per omicidio stradale, l’uomo di 21 anni di Porto Empedocle che mercoledì scorso a Porto Empedocle, in via Crispi, alla guida della sua Renault Clio, ha investito e ucciso Isabella Messina, 64 anni. Lo assiste l’avvocato Luigi Troja. Il 21enne, studente universitario, dopo l’incidente è stato subito condotto in ospedale e sottoposto agli esami tossicologici. E’ risultato negativo. Indagini sono in corso avvalendosi dei rilievi effettuati dai poliziotti della Stradale del distaccamento di Sciacca.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)