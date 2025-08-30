Incidente lungo la Palermo – Sciacca: 8 feriti

Condividi

Un incidente stradale lungo la Palermo – Sciacca, tra Giacalone e Altofonte, ha provocato il ferimento, anche grave, di otto persone. Sul posto teatro dello scontro tra due automobili sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Tra i feriti, alcuni sono stati intubati prima del trasporto in ospedale. I Vigili si sono adoperati per estrarre i passeggeri dagli abitacoli delle due auto che si sono accartocciate a causa del violento impatto frontale.