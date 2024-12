Incidente Lo Vullo a Licata: disposta l’autopsia

Condividi

Visualizzazioni 101

La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia su Vincenzo Lo Vullo, il licatese di 45 anni morto lo scorso 26 dicembre vittima di un incidente stradale a Licata in via Torregrossa dove, alla guida della sua moto e in fase di sorpasso, si è schiantato contro la parte anteriore sinistra di un autocarro in manovra di svolta a sinistra. La Procura ha altresì disposto il sequestro dei due mezzi. A guidare l’autocarro è stato un licatese di 53 anni. Lo Vullo, che ha indossato regolarmente il casco, è giunto morto al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.