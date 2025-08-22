Incidente, la morte di Lopriore, il cordoglio di Confcommercio

Condividi

Una delle due vittime dell’incidente stradale a Palermo in via Duca degli Abruzzi è Alessandro Lopriore, di 21 anni. Ed è stato impegnato con Confcommercio Palermo, che così ha scritto sui social: “Da un anno collaborava con la nostra organizzazione, distinguendosi, nonostante la giovane età, per l’entusiasmo, la dedizione e la straordinaria abnegazione con cui affrontava ogni impegno. La sua passione, la voglia di imparare e la disponibilità verso tutti hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità.”