Incidente in moto, muore a 28 anni il calciatore Cristian Desi; ha giocato nel Canicattì

Non ce l’ha fatta Cristian Desi, 28 anni, giovane attaccante catanese rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi nella zona di via dell’Amore–Il Faro, a Catania. Il ragazzo era stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Cannizzaro, dove era ricoverato in condizioni disperate. Nella serata di ieri il suo cuore ha smesso di battere, lasciando nello sconforto familiari, amici e l’intero mondo sportivo locale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra gli appassionati di calcio e nelle società in cui Desi aveva militato. Nel corso della sua giovane carriera, aveva indossato anche le maglie della Sancataldese e del Canicattì, distinguendosi per impegno, professionalità e una dedizione che lo aveva reso un riferimento stimato all’interno di ogni spogliatoio. Ovunque avesse giocato, Desi aveva lasciato un ricordo positivo, sia come atleta che come uomo.

Il tragico epilogo ha colpito ancor più duramente chi gli era vicino nella vita privata. Cristian lascia la moglie, in attesa del loro primo figlio: un dolore immenso che si aggiunge allo shock per una perdita così prematura.

Le comunità sportive di Catania e della provincia si stanno stringendo attorno alla famiglia Desi, ricordando un ragazzo che, dentro e fuori dal campo, aveva sempre saputo farsi voler bene. Le società in cui aveva giocato stanno preparando messaggi di cordoglio e iniziative commemorative per onorarne la memoria.

Una vita spezzata troppo presto, un vuoto difficile da colmare per chi lo ha conosciuto e apprezzato. Cristian Desi rimarrà nel cuore di molti come esempio di passione, educazione e umanità.