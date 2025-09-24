Incidente in monopattino: morto un 17enne

Condividi

A Caltanissetta all’ospedale Sant’Elia in Rianimazione è morto Michele Domenico Trentuno, 17 anni. Esattamente due settimane addietro è stato vittima di un incidente in monopattino. Lui ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Le condizioni sono parse ai sanitari del 118 subito gravi. E’ stato sottoposto ad un delicato intervento neuro-chirurgico. Indagini sul sinistro fatale sono in corso da parte della Polizia municipale.