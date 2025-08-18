Incidente in mare: si tuffa, sbatte la testa e muore

In Puglia, a Polignano a mare, in provincia di Bari, è morto Francesco Aronica, 23 anni, di Catania. Lui, in vacanza con alcuni amici, si è tuffato da un’altezza considerevole, nell’insenatura di Lama Monachile, ha sbattuto la testa contro una roccia ed è deceduto più tardi all’ospedale di Monopoli. Sono scattati subito i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Polignano a Mare è una località molto frequentata della Puglia e attrae turisti da tutto il mondo, tra cui appassionati di tuffi. Proprio nella cittadina pugliese si svolgono spesso gare internazionali di tuffi.
