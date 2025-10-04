Incidente Iannuzzo a Canicattì: altri particolari investigativi

Condividi

Il ventenne di Canicattì al quale si contesta l’omicidio stradale a seguito dell’investimento dello scooter guidato da Mattia Iannuzzo, 15 anni, morto a causa dell’impatto lunedì scorso, avrebbe tentato di addossare la responsabilità della guida ad un coetaneo non invece presente in automobile al momento dell’incidente ma salito dopo. Le ipotesi di reato perseguite comprendono anche l’omissione di soccorso allorchè gli occupanti dell’auto si sono allontanati dal luogo dell’investimento, al Viale della Vittoria. E poi in commissariato di Polizia, dove non si sono recati spontaneamente ma condotti per sospetti, hanno raccontato di essersi allontanati per procurarsi delle bottigliette d’acqua per i feriti.