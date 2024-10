Incidente e tamponamento, coinvolte 4 auto e un mezzo pesante al bivio di Realmonte. Feriti in ospedale

Condividi

Visualizzazioni 67

E’ stato un tamponamento a catena che ha coinvolto un mezzo pesante e 4 autovetture. Il tutto lungo la strada statale 115 nei pressi del bivio per Realmonte.

Il mezzo pesante si è scontrato frontalmente con una autovettura che proveniva in senso opposto. L’incidente ha poi coinvolto altri 4 veicoli incolonnati. Quattro persone sono state soccorse dagli operatori sanitari del 118 e con le ambulanze trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. I quattro feriti hanno riportato vari traumi, ma per fortuna, non sono in pericolo di vita.