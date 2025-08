Incidente, donna di 67 anni investita e uccisa

Condividi

A Palermo in via Messina Marine una donna di 67 anni, Giuseppa Pieri, appena fuori dall’ospedale Buccheri La Ferla e intenta ad attraversare la strada con il semaforo per i pedoni che da verde giallo sarebbe stato poi rosso durante l’attraversamento, è stata investita e uccisa da un camion. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti e lo stesso autista del mezzo pesante. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. Il corpo è rimasto incastrato. I vigili del fuoco hanno pertanto utilizzato una gru per sollevare il camion.