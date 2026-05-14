Incidente domestico a Licata: precipita da un ponteggio, operaio ricoverato al Sant’Elia

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Un operaio di Licata è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi dopo una caduta da un’impalcatura mentre stava eseguendo alcuni lavori nella sua casa di campagna, nella zona di Piano Bugiades.

L’uomo, impegnato a verniciare una ringhiera, sarebbe improvvisamente precipitato dal ponteggio per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto ha riportato varie fratture e traumi che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale tramite elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e messo in sicurezza il ferito prima del trasporto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stato sottoposto ad ulteriori controlli medici.

Nonostante le lesioni riportate, le condizioni dell’operaio non desterebbero particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Presenti anche gli agenti del commissariato di Licata, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.