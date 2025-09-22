Incidente Chiaramonti, salma sequestrata e aperta una inchiesta

Condividi

La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un’inchiesta conoscitiva a seguito dell’incidente stradale che sabato scorso ha provocato la morte ad Agrigento dell’istruttore di tennis Marco Chiaramonti, 50 anni, ribaltatosi con il proprio scooter e schiantatosi a bordo strada, lungo viale Emporium, nei pressi del Villaggio Peruzzo. I magistrati hanno disposto il sequestro della salma e di un’automobile sopravveniente dalla corsia opposta. I funerali saranno quindi celebrati dopo il dissequestro e la restituzione alla famiglia. Non ancora deciso se effettuare l’autopsia. Le indagini mirano tra l’altro a riscontrare un eventuale nesso di causalità tra una buca presente sull’asfalto e l’incidente.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)