Incidente al Villaggio Mosè, 28enne trovato positivo all’alcol test

È risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico pari al doppio del limite consentito, il conducente di una delle tre auto coinvolte nell’incidente verificatosi l’altro ieri nel quartiere di Villaggio Mosè. Si tratta di un 28enne agrigentino al quale, oltre alla sospensione immediata della patente, è stata contestata la guida in stato di ebbrezza con conseguente denuncia.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe guidato dopo aver bevuto, provocando il sinistro che ha coinvolto una Peugeot, una Skoda e una Fiat Cinquecento in una traversa di viale Leonardo Sciascia. Il bilancio è di due feriti, trasportati in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.