Incidente al lungomare di San Leone: disabile in carrozzina coinvolto in scontro con padre di un Bambino

Nella giornata di stasera, lungo il lungomare di San Leone ad Agrigento, si è verificato un incidente che ha coinvolto un disabile in carrozzina motorizzata e un bambino. Secondo le prime ricostruzioni, il disabile, per cause ancora da accertare, ha urtato il bambino, che è caduto a terra.

Il padre del piccolo, visibilmente agitato, si è scagliato contro l’uomo in carrozzina, colpendolo al viso. La situazione è rapidamente degenerata, attirando l’attenzione di passanti e residenti, che hanno allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia e ambulanza per gestire l’accaduto e prestare soccorso ai coinvolti.

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente e raccogliere testimonianze utili. Fortunatamente, il bambino ha riportato solo lievi contusioni, mentre il disabile è stato assistito sul posto a causa del colpo subito. La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto, sottolineando l’importanza di una maggiore sensibilità e attenzione nei confronti delle persone con disabilità.