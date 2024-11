Incidente a Santa Elisabetta, morto un ex bidello di 68 anni

Condividi

Incidente domestico mortale a Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento, dove Mosè Miccichè, 68 anni, ex bidello in pensione da appena un anno, intento a dei lavori su un balcone in via Belgio, è precipitato, verosimilmente perché in precario equilibrio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ambulanza in ospedale ad Agrigento al “San Giovanni di Dio”, dove è morto poche ore dopo il ricovero a causa delle gravi ferite subite. I Carabinieri della locale stazione sono impegnati nelle indagini al fine di ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto.