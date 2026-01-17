Incidente a San Leone, 25enne finisce fuori strada: positiva all’alcol test

Condividi

Visualizzazioni 139

Una giovane di 25 anni, residente ad Agrigento, è rimasta coinvolta in un incidente stradale senza il coinvolgimento di altri veicoli nella zona di San Leone. La ragazza stava viaggiando lungo la strada che collega viale delle Dune a viale Cannatello quando, per cause riconducibili all’assunzione di alcol, ha perso il controllo della propria auto, terminando la corsa fuori dalla carreggiata.

L’impatto non ha provocato conseguenze gravi: la conducente ha riportato soltanto lievi contusioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno verificato le condizioni di salute della giovane prima di sottoporla all’alcol test. L’esame ha confermato uno stato di ebbrezza alcolica.

A seguito degli accertamenti, per la venticinquenne è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, accompagnata dalla sospensione della patente di guida e dall’applicazione di una sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.