Incidente a Porto Empedocle, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato sabato pomeriggio lungo la statale 115, a poche centinaia di metri dalla zona dei semafori in territorio di Porto Empedocle. A scontrarsi due auto. I feriti, con le ambulanze del 118, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Nessuno dei due verserebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia e gli agenti della municipale.