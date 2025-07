Incidente a Palermo, si ribalta un pulmino con 21 persone a bordo: sette feriti, cinque sono bambini

Condividi

Il pulmino aveva l’assicurazione scaduta da marzo 2025 e la revisione non aggiornata dal 2018.

Momenti di paura nel primo pomeriggio in via Ruffo di Calabria, dove un pulmino con a bordo 21 persone, tra bambini, educatori e l’autista, si è cappottato mentre rientrava da una gita. Il bilancio attuale è di sette feriti, tra cui cinque bambini, un’educatrice e il conducente. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi. L’allarme è scattato intorno alle 14:50. Sul posto sono intervenute diverse squadre del 118, coordinate da un medico rianimatore, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia municipale. I pompieri hanno estratto un bambino rimasto incastrato nel mezzo e, successivamente, sono stati impegnati con una gru per liberare la carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della polizia municipale, il mezzo avrebbe avuto un guasto ai freni in una strada in discesa. A rendere ancora più preoccupante la situazione è l’emersione di gravi irregolarità: il pulmino, infatti, aveva l’assicurazione scaduta da marzo 2025 e la revisione non aggiornata dal 2018. Le forze dell’ordine stanno ora verificando eventuali responsabilità e accertando se il veicolo fosse autorizzato al trasporto di gruppi organizzati. Intanto, i feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre le famiglie sono state informate.