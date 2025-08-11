Incidente a Favara, morto un ragazzo di 15 anni

Condividi

A Favara, in via Cicero e De Francisca, un incidente stradale ha provocato la morte di Samuele Messina, 15 anni. Per cause da accertare, a lui, alla guida del suo scooter, è sfuggito il controllo del mezzo e si è ribaltato violentemente sull’asfalto. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale ad Agrigento dove è deceduto a causa di una grave emorragia cerebrale insorta a seguito di un trauma cranico. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha espresso cordoglio alla famiglia e ha annullato la conferenza stampa di presentazione della festa di San Giuseppe.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)